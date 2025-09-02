  1. Dünya Gazetesi
Öğrenciler merakla bekliyordu! KYK yurt başvuruları başladı

KYK yurt başvurularında süreç bugün resmen başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvuruların 6 Eylül'e kadar devam edeceği kaydedildi.

Binlerce üniversite öğrencisi Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağını merakla takip ediyordu.

Konuyla ilgili açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi. Bak, yurt başvurularının bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Başvurular 6 Eylül'e kadar devam edecek

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Bakan Bak, başvuruların 6 Eylül'e kadar devam edeceğini belirtti:

"Sevgili gençler; #GSBYurtları için başvuru süreci an itibarıyla başladı! Hayırlı, uğurlu olsun. Başvurularınızı 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz."

