Öğrencilere "siyah ayakkabı" zorunluluğu mu geliyor? MEB sessizliği bozdu

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına ilişkin kıyafet yönetmeliğinde düzenlemeye gitmiş, ilkokulda önlüğün, ortaokulda ise formaların geri döndüğünü duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Ayakkabıcılar Sanayicileri Derneği'nin (TASD) de öğrenci ayakkabıları ile ilgili bir rapor hazırlayıp MEB'e sunduğu öğrenildi.

Deri ve kösele ayakkabıların çocuk gelişimine olumlu etkilerinden bahsedilen raporun ardından öğrencilerin artık tek tip siyah ayakkabı giyeceği iddiaları konuşulurken, Bakanlık duruma açıklık getirdi.

"Böyle bir karar yok"

Bakanlık Basın Müşaviri Yılmaz Güney, bu konuda alınmış, onaylanmamış, üzerinde çalışılan bir kararın olmadığını bildirdi.

Sahte ayakkabı pazarına işaret ettiler

Öte yandan TASD raporunda, sahte ayakkabı pazarına işaret ederek sahte ürünlerin son 10 yılda 20 milyondan 200 milyon çifte çıktığını bildirdi.

Pazarın büyümesinde okullardaki serbest kıyafet uygulamasının da etkili olduğunu öne süren TASD, global spor ayakkabısının payının toplam ayakkabı ithalatının yüzde 55'ine ulaştığını belirtti.

Dernek, raporunda sahte spor ayakkabıların çocukların ayak gelişimini olumsuz etkilediğini, taban düzlüğünden, içe ve dışa basmaya kadar birçok konuda sağlık sorununa yol açtığına dikkat çekti.

Öğrenciler arasında marka yarışı

TASD Başkanı Berke İçten okullarda ayakkabılara ilişkin kuralsızlığın öğrenciler arasında marka yarışına neden olduğunu savunurken "Çocukların gelişimi için en uygun ayakkabı modeli, yeni yayımlanacak tebliğde yer alacak" dedi.

Ancak, 18 milyonu aşkın öğrenciyi doğrudan etkileyecek bu öneriye MEB'in sıcak bakmadığı ifade ediliyor.