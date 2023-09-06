"Öğretmen alım takvimini ekimde ilan edeceğiz"

Bakan Tekin, Türkiye'de 74 bin eğitim-öğretim kurumu ve 878 bin derslik bulunduğuna dikkat çekerek, toplamda 1 milyon 159 bin 124 mesai arkadaşları olduğunu kaydetti.

Okullardaki çalışmaları anlatan Tekin, bu yıl devlet okullarında 5 bin 624 yeni dersliği daha hizmete aldıklarını, deprem bölgesi dışında 7 bin 530 derslikte güçlendirme, 66 bin derslikte de onarım çalışması yaptıklarını, Türkiye genelinde 79 bin 475 dersliği bakımdan geçirdiklerini kaydetti.

"68 bin öğretmene ihtiyacımız var"

Öğretmen ihtiyacına yönelik bir soruya Tekin, "Şu anda 68 bin öğretmen ihtiyacımız var. İhtiyaç rakamımızı sürekli güncelliyoruz" yanıtını verdi. Öğretmen ihtiyacıyla ilgili bir süreç başlatmak istediklerini belirten Tekin, "Ekim sonu itibarıyla branş bazlı olarak kaç kişi alınacağını ilan edip, şubat ayı yani yeni bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni öğretmen arkadaşlarımızı ailemize dahil etmiş olmayı planlıyoruz" dedi. Tekin, okullarda zorunlu bağış alınıp alınmamasına ilişkin ise "Böyle usul asla yok. Ne kayıt ücreti var ne de bağış zorunluluğu var" bilgisini verdi. Liselerde sınıf tekrarı konusuna da değinen Tekin, "Okul devamları, sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde" diye konuştu.