Öğretmenlere kılık kıyafet düzenlemesi geliyor: Tayt, kot, mini etek, şalvar...

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni genelgesi doğrultusunda Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenlerin tayt, kot pantolon, tişört, mini etek, şalvar ve uzun sakal gibi mevzuata aykırı kıyafetlerle okula gelmesini yasaklayacak. İl Müdürü Fatih Öncü, “Bu çalışma öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yeniden yüceltecek” dedi.

Bakanlık genelgesiyle yeni dönem

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerinde yönetmelik dışı uygulamaların arttığına dikkat çekerek, il milli eğitim müdürlüklerine yeni bir genelge gönderdi. Genelgede, öğretmenlerin kamu görevlisi kimliğine uygun biçimde giyinmeleri gerektiği vurgulandı. Bolu’da yapılan incelemelerde, bazı öğretmenlerin okul ortamına uygun olmayan kıyafetlerle derse girdiği tespit edildi.

İl Müdürü Fatih Öncü, yapılan inceleme sonrası öğretmenlerin kıyafet standartlarına ilişkin bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Öncü, “Kılık kıyafet konusu son yıllarda kamuoyunda sıkça eleştiri konusu oluyor. Bakanlığımızın 2025/63 sayılı genelgesinin 18 ve 19. maddeleri bu konuda net çerçeve çiziyor. Biz de buna uygun önlemler alıyoruz” dedi.

Öncü, düzenlemenin amacının yasak koymak değil, mesleğin saygınlığını güçlendirmek olduğunu vurguladı. “Öğretmenlik mesleğimizin eski itibarlı konumuna dönmesi adına bu çok kıymetli bir çalışma olacak” diyen Öncü, uygulamanın kısa süre içinde yürürlüğe gireceğini belirtti.