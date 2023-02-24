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OHAL bölgesindeki öğretmenler için yeni karar

Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen bölgelerde görev yapan öğretmenlerin mazeret tayini hakkı ikiden üçe çıkarıldı. Depremde yakınını kaybedenler ile bulunduğu ilde yakınının tedavisini yapamayacak olanlar da yer değişikliği isteyebilecek.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanlığı, OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde görev yapan öğretmen ve MEB personeline ilişkin yeni karar aldı.

Bakanlıkça yılda iki kez yapılan mazeret tayini hakkı, bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarıldı.

Ayrıca, personelden eşini veya çocuğunu deprem nedeniyle kaybedenler ile kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin (eş, çocuk, anne, baba) bulunduğu ilde tedavisinin mümkün olmadığını belgelendirenler de yer değiştirme başvurusu yapabilecek.

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