Milli Eğitim Bakanı yardımcıları, birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürleri yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirmek üzere "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Genelgesi"nin yakında duyurulacağını bildirerek, genelgeye ilişkin bilgiler verdi.

Yeni dönemde çocuklara "aile" kavramı üzerine farkındalık oluşturacak etkinlikler ve projeler yapılmasını istediklerini belirten Bakan Tekin, geri dönen okul formalarına ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması öncelikli

Okullarda forma uygulamasında yapılan değişikliğin de hassasiyetle takip edilmesi gerektiğine dikkati çeken Tekin, "Velilerimize maddi külfet getirilmesini önlemek için öğrencilerimizin kılık kıyafeti ile ilgili yönetmelik değişikliği yaptık. Velilerimizin üzerine ekstra bir maddi külfet getirilmesini istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

4 yıl geçmeden formalar değiştirilemeyecek

Tekin, uygulamaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Kıyafetlerde özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeyecek. Belirlenen okul kıyafeti görseli okulun internet sayfasında yayımlanacak ve bu kıyafetler 4 eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olması bizim için öncelikli. Ayrıca özel sağlık durumu bulunan öğrencilerimizin uygun kıyafet giymesine de izin verilecek."