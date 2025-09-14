Okul öncesi eğitim için 'etkinlik havuzu' EBA’da kullanıma açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okul öncesi eğitiminin daha verimli ve nitelikli hale getirilmesi için, okul öncesi öğretmenlerine sınıf içi uygulamalarında rehberlik edecek "etkinlik havuzu" Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden erişime açıldı.

8 öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli okul öncesi eğitim programının hedeflediği eğitim vizyonunu doğrudan sınıflara taşımak amacıyla öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına rehberlik edecek 8 öğretmen kılavuz kitabı hazırlandı.

Kılavuz kitaplar, Türkçe, matematik, fen, sosyal, sanat, müzik, hareket ve sağlık alanlarıyla sosyal duygusal öğrenme becerileri ve değerleri kapsıyor.

Kılavuz kitaplarda programda yer alan "alan becerileri, yaş grubu, kavramsal beceriler, eğilimler, sosyal duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri, öğrenme çıktıları ve alt öğrenme çıktıları" ile programın diğer bileşenlerini içeren özgün etkinliklere de yer verildi.

Bu özgün etkinlikler temel alınarak oluşturulan etkinlik havuzu, okul öncesi öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu etkinliklere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmalarını sağlamayı hedefliyor.

Günlük ve aylık planlar oluşturulabilecek

Etkinlik havuzu, okul öncesi öğretmenlerinin günlük ve aylık planlarını hazırlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ele alacakları becerileri ve programlar arası bileşenleri seçtikten sonra "Günlük Plan/Aylık Plan Hazırlama Aracı" ile kendi günlük ve aylık planlarını oluşturabilmelerine imkan tanıyor.

Bu sistem sayesinde hem uygulanan programla uyumlu hem de sınıfın özel ihtiyaçlarına cevap veren özgün planlar hazırlanabilecek.

Ayrıca, öğretmenlerin anahtar kelime arama özelliği kullanılarak etkinliklere doğrudan ulaşmaları da mümkün kılındı.

Öğretmenler, "etkinlik havuzu"na EBA üzerinden erişim sağlayabilecek.​​​​​​​