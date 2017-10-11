Okul öncesi eğitimde, gezici öğretmen dönemi

11 Ekim 2017

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 akademik yılı açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçek mukayeseli üstünlüğünün, genç ve dinamik nüfusu olduğunu söyledi.

Genç nüfusun, Türkiye'nin elmastan da değerli beşeri sermayesi olduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Beşeri sermayeyi nitelikli kılan, eğitimdir. Eğitim sisteminin iyileştirilmesi, okullaşma oranının artırılması, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması bakanlığımızın her döneminde değişmez hedefi olmuştur. Bu hedefe ulaşabilmek için öncellikle hükümetlerimiz döneminde milli gelirden en fazla payı eğitime ayırdık. Eğitim bugün de merkez hükümetin bütçesinden en fazla payı alır. Bir oran vermek istersek 2012 yılında eğitime bütçeden ayrılan pay 11 milyar lira bile değildi. Bütçeye oranı yüzde 11 bile değildi, yüzde 10'du. Şimdi ise üniversite bütçeleri dahil 122 milyar lira. Toplam oranı da yüzde 19-20'ye geliyor. Bir şeye 'önem veriyoruz' dediğinizde önemin ölçüsü ona bütçenizden ayırdığınız pay ile orantılıdır."

"Öğrencilerimizi değil, öğretmenleri taşıyayacağız"

Halen Avrupa ülkelerinin eğitime ayırdığı bütçenin ortalamasının 5,2, Türkiye'nin ise 5,8'den fazla olduğunu aktaran Yılmaz, Türkiye'nin geçmişte eğitime Avrupa ülkelerinden daha az önem verdiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin şimdi Avrupa'dan daha fazla eğitime önem verdiğini dile getiren Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl öncelikli hedefimiz, okul öncesi eğitimi yaygınlaştırmak. Bütün valilerimizden ricamız var, okul öncesi eğitime öncelikle dikkat edin. Bir hususa daha dikkatinizi çekiyorum. Biliyorsunuz ilkokul, ortaokul ve lisede taşımalı eğitim var ama okul öncesinde öğrencilerimizi taşımayacağız, öğretmenlerimizi taşıyacağız. Gezici öğretmen, artık öğrenciler gezmeyecek, öğretmen gezecek. Dolayısıyla daha iyi bir şartı, eğitim imkanını evlatlarımıza vereceğiz. Yine bu yıl okul öncesi eğitimde ilk kez bir başlangıç yaptık. 37 ili pilot olarak seçtik. 37 ilde okul öncesi eğitime ilişkin kırtasiye masraflarını da bakanlık olarak biz karşılıyoruz."

Kaynak: AA