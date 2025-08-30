Okul telaşı başladı: Çanta, valiz ve kırtasiye fiyatları ne kadar oldu?

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala veliler ve öğrenciler kırtasiye, okul çantası ve valiz alışverişine yöneldi. Özellikle üniversiteye gidecek gençlerin valiz ihtiyacı piyasada hareketlilik yarattı.

Samsun’un tarihi Bedestan Çarşısı’nda 30 yıldır esnaflık yapan Hicabi Çebitürk, satışların artışında öğrencilerin ihtiyaçlarının belirleyici olduğunu belirtti. Çebitürk, kaliteli ürünlerin fiyatlara doğrudan yansıdığına dikkat çekerek velilere seçim yaparken dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valiz fiyatları

Çebitürk, valiz fiyatlarının kaliteye göre değiştiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Valizler 2 bin liraya da alınabilir, 5 bin liraya da. Öğrencilik döneminde mağdur etmeyecek bir valiz seti ise en az 3 bin 500 ila 5 bin lira arasında değişiyor. Uygun fiyatlı ürünler cazip görünse de uzun vadede sorun çıkarıyor. Düşük kalite valizler kısa sürede tamir gerektiriyor.”

Okul çantası fiyatları

Okul çantalarının fiyat aralıklarına da değinen Çebitürk, “Ortaokul ve lise çantaları 350-500 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteli bir çanta almak isteyen velilerin en az 1000 liralık bütçeyle bakmaya başlaması gerekiyor. Kalitesiz ürünler ne öğrenciye ne de velilere memnuniyet sağlar” dedi.

Esnaftan öğrencilere mesaj

Öğrencilere her zaman destek olduklarını söyleyen Çebitürk, “Gençlerimiz okusun, hayallerinin peşinden koşsun. Biz esnaflar olarak onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.