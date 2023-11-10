Okullarda ilk ara tatil bugün başlıyor
İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrencinin 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ilk ara tatili bugün başlayacak. Öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. Öğretmenler ise ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında birinci dönem ara tatili bugün başlıyor. 17 Kasım Cuma günü sona erecek tatil öncesi öğrenciler son derslerine bugün girecek.
Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım'da tekrar ders başı yapacak. 22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.
11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.