‘Ortaokulda cinsiyet farkı kapanıyor’

12 Ekim 2017

AYLİN RANA AYDİN

İSTANBUL - Birleşmiş Milletler (BM) ve Aydın Doğan Vakfı, UNFPA, UNICEF ve UN Women’ın ortaklığında 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı düzenlendi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansın ana teması ‘Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar, 21. Yüzyılda Sosyal Değişimin Aktörleri’ olarak belirlendi.

Konferansta konuşan Aydın Doğan Vakfı Başkanı Hanzade Doğan Boyner, vakıf olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak için 15 yıldır projeler yürüttüklerini dile getirdi. Boyner, ‘Baba Beni Okula Gönder’ projesiyle 35 kız yurdu kurduklarını ve 50 binden fazla burs imkanı sağladıklarını kaydetti. Boyner şöyle devam etti: “Başlattığımız bu seferberlik devletin ve diğer sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla Türkiye ortaokul okullaşmasındaki kız-erkek farkını kapattı. Devlet özel sektör işbirliği ile toplumsal bir problem çözüldü. İki yıl önce yeni bir burs programı başlattık. Hem ‘Baba Beni Okula Gönder’ yurtlarından mezun olan kızlarımıza hem de diğer liselerden mühendislik ve hukuk alanında eğitim almak isteyen öğrencilere burs veriyoruz.”

İzlenmesi Gereken 40 Yaş Üzeri 40 Kadın

Çocuklara yönelik Bilim Kafesi girişimi

UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman ise, “Kız çocukları 21. yüzyılın zorluklarının üstesinden gelebilecek şekilde bilgi ve beceriyle donatılmalı. Kız çocuklarımızın eğitim ve güçlendirilmesine yatırım yaparak, yalnızca onların geleceklerine değil, insanlığın geleceğine de yatırım yapıyoruz. Pozitif değişime yönelik fırsatlar çok fazla” dedi. Kız çocuklarının bu konferansın konuşmacısı olmasını istediklerini söyleyen Kraliyet Bilim Akademisi Başkanı Nisreen El-Hashemite, “Bilim programı başlattım. Program kapsamında her ay bir bilim insanı kamuoyuyla biraraya geliyor. Bilim Kafesi adlı girişim Arap ülkelerine yayılmış durumda. 3 yıldır da çocuklara yönelik yapılıyor. Bunu kadınları da çekecek şekilde İstanbul’da da gerçekleştirebileceğiz” diye konuştu.

Konferansta gerçekleştirilen ‘Gelecek Üzerine: Kız Çocukları İçin Dönüştürücü Eğitim Olanakları’ paneli ODTÜ Sosyoloji Bölümü ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Ecevit moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde, toplumsal cinsiyet temelli şiddete karşı eğitimde yapılması gereken düzenlemeler ele alındı.

Kadın girişimcilere 'teknoloji gücü programı'

Bu yıl e-ticaret platformu Hepsiburada olarak kadın girişimcilere yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Hanzade Doğan Boyner şöyle konuştu: “Kadın girişimciler için teknoloji gücü programını başlattık. Program sayesinde tedarikçi ağımıza gelen kadın girişimci oranının son dönemde yüzde 30’a çıktı. Bu program sayesinde birçok isimsiz kahramanla tanıştım. Kimisi evinin bir odasını atölyeye çevirmiş, kimisi gündüz işine gidip akşam katıldığı eğitim programı sayesinde tasarladığı ürün ile ülkemizi uluslararası tasarım yarışmasında temsil edip birincilik almış. Kadın için yaptığımız bir nebze pozitif ayrımcılığın ne kadar güzel sonuçlar verdiğini görüyoruz.”

Pamuk Prenses'e prens değil, eğitim gerekli

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için mesaj yayınladı. Sabancı şunları kaydetti: “Bilim insanı olmanın hayalini kuran kız çocuklarına ihtiyacımız var. Bunun için kız çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine destek olmalıyız. Kısacası, dinleyerek büyüdükleri masalların aksine, Pamuk Prenses’in uyanmak için Prense değil, eğitime ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı olduğunu görmezden gelmemeliyiz. Kız çocuklarının toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşama katılımda güçlü bireyler olabilmeleri için onları hep birlikte desteklemeliyiz.”