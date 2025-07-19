2 milyondan fazla öğrencinin girdiği 2025-YKS sonuçları belli oldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada sonuçların açıklandığını duyurdu.

Peki, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte 2025-YKS sonuçları sorgulama ekranı...

Sonuçlar erken açıklandı

2025 YKS sonuçlarının ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilmesi bekleniyordu. Ancak, ÖSYM büyük bir süpriz yaparak sonuçları bugün saat 06.00'da açıkladı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından, "Kıymetli adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) sonuçları açıklandı." diyerek sonuçların açıklandığını duyurdu.

Sonuçlar nereden öğreniliyor?

Bu sene YKS'ye giren milyonlarca aday sonuçlarını nereden öğreneceğini merak ediyor. Öğrenciler, 2025 YKS TYT, AYT ve YDT sonuçlarını ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenebiliyor.

Sonuç öğrenme ekranı

Öğrenciler, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifreleriyle sonuçlarını öğrenebiliyor. Bunun yanında, ÖSYM’nin mobil uygulaması üzerinden de sonuçlara erişime açıldı.

Sonuç belgelerinde, adayların TYT, AYT ve YDT oturumlarındaki puanlarıyla birlikte başarı sıraları ve yerleştirme puanları bulunuyor.

YKS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih işlemleri ne zaman yapılacak?

Öte yandan adaylar, tercih işlemlerinin ne zaman yapacaklarını da araştırıyor. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un yaptığı açıklamaya göre, öğrenciler tercih işlemlerini 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

En yüksek puanı alan öğrenciler belli oldu

Öte yandan ÖSYM, 2025-YKS’de en yüksek puanı alan şampiyon öğrencileri de açıkladı. Buna göre,

Temel Yeterlilik Testi (TYT) Birincisi

- Ahmet Eren Özyurtseven

Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Birincileri

- Sayısal: Ahmet Eren Özyurtseven - Nizip Fen Lisesi / Gaziantep

- Sözel: Muhammed İsmail Kuşat - Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

- Eşit Ağırlık: Muhammed İsmail Kuşat - Özel Tan Fen Lisesi / Bursa

Yabancı Dil Testi (YDT) Birincileri

- Almanca: Elif Yılmaz - İstanbul Erkek Lisesi / İstanbul

- Arapça: Abdulvahab Burro - Tofaş Fen Lisesi / Bursa

- Fransızca: Arda Eren Kartal - Galatasaray Üniversitesi / Galatasaray Lisesi / İstanbul

- İngilizce: Mehmet Sarak - Özel İzmir Bahçeşehir Koleji, Ellinci Yıl Fen ve Teknoloji Lisesi / İzmir

- Rusça: Ediz Doğan Karakoç - Haydarpaşa Lisesi / İstanbul