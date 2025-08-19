  1. Dünya Gazetesi
ÖSYM duyurdu: e-TEP sonuçları erişime açıldı

ÖSYM, 19 Temmuz’da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) sonuçlarını açıkladı. Kurumun duyurusuna göre değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adaylar sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

