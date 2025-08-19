ÖSYM duyurdu: e-TEP sonuçları erişime açıldı
ÖSYM, 19 Temmuz’da yapılan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP) sonuçlarını açıkladı. Kurumun duyurusuna göre değerlendirme işlemleri tamamlandı ve adaylar sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişebiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Temmuz'da uygulanan Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı'nın (e-TEP) sonuçları duyuruldu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sınavın değerlendirme süreci tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.