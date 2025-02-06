ÖSYM duyurdu! YKS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Ersoy paylaşımında "Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kıymetli aday kardeşlerim, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) başvuru süreci başladı. Başvurularınızı eksiksiz şekilde tamamlamanızı hatırlatır, başarılı bir hazırlık dönemi geçirmenizi dilerim. — Bayram Ali Ersoy (@BayramAliErsoy) February 6, 2025

Başvurular hangi tarihe kadar yapılabilir?

21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek sınav için başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılabilecek.

21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.