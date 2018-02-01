ÖSYM iki işlem için ücret kaldırdı
ÖSYM, sınava giren adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlere ait sınav sonuç belgesi edinme işlemleri için ücret alınmayacağını açıkladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan bilgilendirmeye göre, ÖSYM Yönetim Kurulunca, adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme işlemleri için ücret alınmamasına karar verildi.
Adaylardan, fotoğraf yenileme ve geçmiş dönemlerde gerçekleştirilen sınavlara ait sınav sonuç belgesi edinme ücreti olarak 10'ar lira alınıyordu.
Kaynak: AA