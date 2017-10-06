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ÖSYM'de devir teslim

ÖSYM Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

ÖSYM'de devir teslim
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ÖSYM Başkanlığına atanan Prof. Dr. Mahmut Özer, görevi Prof. Dr. Ömer Demir'den devraldı.

ÖSYM Başkanı Özer, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Halkımızın ÖSYM'ye olan güveninin çok daha güçlendirilmesi yönünde adımlar atacağız. Milyonlarca adayın sınavının gerçekleştirildiği bir kurumun başkanlığına getirilmenin sorumluluğunun bilincindeyiz." dedi.

Özer, kendisini bu göreve atama teveccühünde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkürlerini iletti.

Prof. Demir, göreve yeni atanan Özer'e kurum hakkında bilgi verdi. Yeni ÖSYM Başkanına başarı dileyen Demir, daha sonra çalışanlara veda ederek ÖSYM binasından ayrıldı.

Kaynak: AA

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