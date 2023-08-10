ÖSYM'den yeni İngilizce sınavı hazırlığı: e-TEP

ÖSYM Başkanlığı'nca, yabancı dil öğreniminde kullanılan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini elektronik ortamda test eden 'Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi' (e-TEP) adıyla yeni bir sınav geliştirildi.

Uluslararası alanda geçerliliği hedeflenen sınavın pilot uygulaması ise 22-23 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara Esenboğa’da bulunan sınav merkezinde yapıldı.

Pilot uygulamaya katılan sınırlı sayıdaki adaya toplamda 240 dakika süre verildi.

Sınavın ilk bölümünde adayların İngilizce okuma ve dinleme, ikinci bölümünde ise İngilizce yazma ve konuşma becerileri ölçüldü. Sınavın hedef kitlesi Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve e-YDS gibi sınavlardan 70 puan üstü alan ve genel İngilizce seviyesi B2 olan kişiler olduğu belirtildi.

Sınavın YDS ve YÖKDİL gibi halihazırda yürütülen sınavların yerine geçmesi değil, daha kapsamlı ayrı bir İngilizce testi olarak yürürlüğe konması bekleniyor.