ÖSYM'nin soru itiraz ücretine KDK'dan 'iade' tavsiyesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınavlarında soruların bilimsel doğruluğuna yönelik yapılan başvurularda alınan ücret Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) taşındı.

Başvurusunda, hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen bir soruya ilişkin ücretin geri ödenmediğini belirten bir vatandaş, bedelin iadesini talep etti. Konuyu inceleyen KDK, iptal edilen sorularda ücretin iade edilmemesinin 'menfaatler dengesinde idare lehine olduğu' kanaatine varıldığını kaydetti.

Kurum, idarenin bu uygulamasının 'hukuka ve hakkaniyete aykırı' olduğuna dikkat çekerek, ÖSYM'ye iptal edilen sorular için alınan itiraz ücretlerinin adaylara geri ödenmesi yönünde tavsiyede bulundu.