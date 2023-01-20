Özel okul fiyatları can yakıyor: CHP'den çağrı

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin bugün ilk karnelerini aldıklarını anımsattı. Velilere, çocuklarını karneleriyle değil, yetenekleriyle değerlendirmesi tavsiyesinde bulunan Kaya, çocukların, daha mutlu ve başarılı olmaları için sevdikleri alanlara teşvik edilmesini önerdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, basın toplantısında EYT konusunda açıklamalarda bulunduğuna işaret eden Kaya, "AK Parti, EYT meselesini suya yazmaya devam ediyor" sözlerini sarf etti.

Özel okullarda fiyat artışları yüzde 200'leri buluyor

Özel okul ücretlerine yüzde 65 zam sınırı geldiğini belirten Kaya, "Özel okullarda fiyat artışları yüzde 200'leri buluyor. Yemek, kitap ve kıyafete ciddi zamlar yapıldı. Çocuğunu özel okula gönderen aileler perişan. 'Ne yapalım, özel okula göndermesinler.' diyemezsiniz. Özel okulun önünü açan milli eğitim politikaları iflas etmiştir. Özel okul fiyatlandırmasında ailelerin taleplerini dikkate alan düzenleme yapılmalı" diye konuştu.

Kaya, iktidarın öğretmen atama takvimini açıklaması gerektiğini de ifade ederek "Öğretmen açığı 200 bine dayandı. Siz 20 bin öğretmen atayarak bu sorunu çözemezsiniz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında amasız fakatsız 100 bin öğretmen ataması yapılmalı. Ya bu sorunu çözecekler ya da Bay Kemal gelecek ve bu sorunu çözecek" dedi.