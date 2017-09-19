Özel okullar da TEOG kaldırılsın istiyor

19 Eylül 2017

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu fikre biz de katılıyoruz. Eğitimciler olarak TEOG ve test sınavlarının kademeler arasındaki geçişte bütün eğitim sistemini mahvettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledik." dedi.

Dal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili açıklamalarının ardından yeni sistemle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Dal, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in yarınki olası açıklaması neticesinde bazı noktaların netleşeceğini anlatarak, "İlk andan itibaren bildiğimiz konu şu ki TEOG denen sistem kalktı. Yeni bir sistem gelecek. Bunu da Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla net bir şekilde öğrendik. Bazı okullar kendi yapacakları sınavla öğrenci alacak. Bunu da biliyoruz. Söz konusu sınav da Bakanlık tarafından hazırlanacak. Bunun dışında da bildiğimiz hiçbir şey yok. Yarın taslak bir metnin çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra yorum yapma şansımız olacak." diye konuştu.

TEOG'un kaldırılmasının isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Dal, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu fikre biz de katılıyoruz. Eğitimciler olarak TEOG ve test sınavlarının kademeler arasındaki geçişte bütün eğitim sistemini mahvettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledik. Bu fikre tamamen katılıyoruz. Kaldırılmalı. Mesele yeni sistemin nasıl bir model olacağıdır. Bunun duyurulması lazım. Biz 'Şöyle veya böyle olsun' diyecek bir konumda değiliz. Yeni sistem karşılıklı tartışılmalı. Bu da medya üzerinden olmamalı. Eğitim bu şekilde tartışılacak bir konu değil. Biz taraf da değiliz. Eğitimciler olarak bakanlığımızın çatısı altında oturup tartışırız. Onlar ortaya bir taslak koyacak ki tartışmaya başlayalım."

Dal, sistemdeki değişikliğin taslak olmadan tartışılmasının bu alanda çalışacak kişileri de sıkıntıya sokacağını dile getirerek, bakanlığın kendilerini davet etmesi durumunda fikirlerini aktaracaklarını kaydetti.

Sportif ve sosyal faaliyetlerin de bu değerlendirmelerin içinde olması gerektiğini aktaran Dal, "Bakanlığımız da bunları dikkate almak için zaten çalışmalar yapıyordu. Şimdi iş biraz daha hızlandırıldı. Sınav kaldırılınca ne olacağının taslağını ortaya koysunlar. Bize bin okul bağlı. Bizim komisyonlarımız var. Buradaki arkadaşlarımızla pazar gününden beri istişare ediyoruz. 'Hiç kimse ortaya bir şey koymasın.' diye karar verdik. Bakanlığın ortaya koyacağı modeli kendi içimizde tartışacağız." ifadelerini kullandı.

"Eğitim camiası, TEOG'un kaldırılmasında mutabık"

Dal, sınavın kaldırılmasını son derece olumlu bulduklarını yineleyerek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tabii ki sınavın kaldırılması doğru bir karar. Bu bütün eğitim camiasının, yüzde 95'inin mutabık olduğu bir konudur. Teste dayalı sistem eğitimi çürütmüştür. Toplumu çürütmüştür. Bu alanda Türkiye'nin 50 yıllık geçmişinin incelendiği tezler var. Toplumun bütün yapısı bozuldu. Testle kademeli geçişler sistemi mahvetti. Bu nedenle okulda eğitim yapamıyorsunuz. Veliler 'Test yaptırın. Fazla not verin' diye baskı yapıyor. Bu şekilde bir sistemle kademeler arası geçiş yapamazsınız. Tabii ki sınav olacak. Eğitim sınavsız olamaz. Fakat bir test sınavıyla insanların geçişlerini bir yerlere bağlayamazsınız. İnsanların isyan noktası şu, 1 milyon 300 bin kişiyi sınava sokuyorsunuz. Aslında bunun 200 bini yarışın içinde. Geriye kalan çocuklar semtindeki okula gidiyor. İstatistikler ortada. Ama bu algının oluşturduğu durum nedeniyle 600 bin öğrenci dershane, kurs ve özel ders arasında koşturuyor. Okulda verilen eğitim daha önemlidir. Cumhurbaşkanımız en üst seviyede tavrını ortaya koydu ve kimse itiraz etmedi. Muhalefet de itiraz etmedi. Hepimizin konuştuğu konu buydu zaten."

Kaynak: AA