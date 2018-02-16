Özel okullara Kayıtlı Elektronik Posta hesabı açma zorunluluğu getirildi!
Özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar EBYS kullanmaya başlayacaklar.
Resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e-Yazışma projesi çerçevesinde, kamu kurumlarının 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmesi talimatlandırılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta birçok kamu kurumu EBYS kullanmaya başladı.
Yeni, 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile EBYS kullanımının kapsamı genişletildi. 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konulu yazısı tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Buna göre özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da EBYS kullanmaya başlayacaklar. Sürücü kursları, özel yurtlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesaplarını açıp EBYS sistemine dahil olmaları için son tarih 20 Nisan 2018.
Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasının 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını belirten KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, “KEP hesabı geçen yılsonuna doğru maden arama ruhsatı almak için zorunlu hale getirilmişti. 2016-2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2 bin 74 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 3 bin 911 özel yurt, yaklaşık 3 bin 380 sürücü kursu var. Özel anaokulu, ilk-orta ve lise bu rakamlara dâhil değil. Sadece üç kurum, KEP hesabı kullanıcı sayısını 10 bin adet artıracak. 2017 yılı Eylül ayı sonunda 237 bin 560 olan KEP kullanıcı sayısı bu genelgeyle 250 binlere ulaşacaktır” dedi.
Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasının 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını belirten KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, “KEP hesabı geçen yılsonuna doğru maden arama ruhsatı almak için zorunlu hale getirilmişti. 2016-2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2 bin 74 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 3 bin 911 özel yurt, yaklaşık 3 bin 380 sürücü kursu var. Özel anaokulu, ilk-orta ve lise bu rakamlara dâhil değil. Sadece üç kurum, KEP hesabı kullanıcı sayısını 10 bin adet artıracak. 2017 yılı Eylül ayı sonunda 237 bin 560 olan KEP kullanıcı sayısı bu genelgeyle 250 binlere ulaşacaktır” dedi.