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Özel okullara Kayıtlı Elektronik Posta hesabı açma zorunluluğu getirildi!

Özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar EBYS kullanmaya başlayacaklar.

Özel okullara Kayıtlı Elektronik Posta hesabı açma zorunluluğu getirildi!
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Resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini amaçlayan e-Yazışma projesi çerçevesinde, kamu kurumlarının 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçmesi talimatlandırılmıştı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar başta birçok kamu kurumu EBYS kullanmaya başladı.
Yeni, 18 Ocak 2018 tarihinde yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile EBYS kullanımının kapsamı genişletildi. 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) konulu yazısı tüm il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderildi. Buna göre özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlar da EBYS kullanmaya başlayacaklar. Sürücü kursları, özel yurtlar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesaplarını açıp EBYS sistemine dahil olmaları için son tarih 20 Nisan 2018.

Kayıtlı Elektronik Posta uygulamasının 2012 yılından itibaren kullanılmaya başlandığını belirten KEPKUR Genel Müdürü Mehmet Faik Yeşilören, “KEP hesabı geçen yılsonuna doğru maden arama ruhsatı almak için zorunlu hale getirilmişti. 2016-2017 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye genelinde 2 bin 74 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi, 3 bin 911 özel yurt, yaklaşık 3 bin 380 sürücü kursu var. Özel anaokulu, ilk-orta ve lise bu rakamlara dâhil değil. Sadece üç kurum, KEP hesabı kullanıcı sayısını 10 bin adet artıracak. 2017 yılı Eylül ayı sonunda 237 bin 560 olan KEP kullanıcı sayısı bu genelgeyle 250 binlere ulaşacaktır” dedi.

‘Okundu’ bilgisinin ‘resmihukuki delil’ niteliği var! Kayıtlı Elektronik Posta iletisinin kim tarafından gönderildiği, kime gönderildiği, ne zaman gönderildiği, teslim edildiği ve okunduğu bilgilerinin hukuki delil niteliği taşıdığını belirten Yeşilören, “Zamanımızda işler daha hızlı gidiyor. Anında sonuç alabilmek gerekiyor. Bir vatandaş herhangi bir kamu kurumuna erişmek istediği zaman yazı yazıp bekliyordu. “Gitti mi? Gitmedi mi?” belli değildi. Kayıtlı Elektronik Posta kullandığınız zaman onunla ilgili size bildirimler geliyor. Ulaştı, okundu bilgisi geliyor. Bunlar resmi-hukuki olarak oluşturuluyor. Kâğıt üzerinde yapılan yazışmadan çok daha hızlı olacağı aşikâr” ifadesini kullandı.

‘Çalışma izni isteyen yabancıya da zorunlu olacak!’

KEP uygulamasının her türlü çalışma izni başvurusunda da zorunlu hale gelmesini beklediklerini belirten Yeşilören, “Uygulamaya konması planlanan başvuru sistemine göre; her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin, bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın KEP hesabının bulunması ve başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacak” şeklinde konuştu.

Son dakika özel okul

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