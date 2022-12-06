Özer, Fransa'da OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Özer, 7-8 Aralık'ta Paris'te 38 OECD üyesi, 6 aday ülke ve üye olmayan 4 ülkenin (Çin, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika) eğitim bakanları ve davetli bulunan UNESCO, Avrupa Konseyi gibi çeşitli uluslararası örgütlerin katılımıyla düzenlenecek toplantıya katılacak.

Bakan Özer, programın ilk gününde beraberindeki heyetle Üst Düzey Politika Forumu'na iştirak edecek. Forumda ana teması "Toplumları Yeniden İnşa Etmede Eğitimin Rolü" olan oturum düzenlenecek.

"Eğitim: Geleceğe Yatırım Yapmak" ve "Eğitim Yoluyla Demokratik Toplumlar İnşa Etmek" konulu birinci ve ikinci oturumlarda panelistlerin sunumlarının ardından bakanlar düzeyinde interaktif tartışmalar gerçekleştirilecek.

Bakan Özer, ikili görüşmeler yapacak

Oturumlardan sonra OECD ülkelerinin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmeler yapacak Özer, ilk günün son programında ise "Eşitlik ve Kapsayıcılık İçin Eğitim Ortaklıklarını Tekrar Tasarlama" temalı resmi akşam yemeğine katılacak.

Özer, programın ikinci gününde ana teması "Eğitim Yoluyla Eşit ve Kapsayıcı Bir Toplumu Yeniden İnşa Etmek" olan OECD Eğitim Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Eğitim Bakanları Toplantısı Genel Kurul açılış oturumunda "Eşitlikçi ve Dirençli Eğitim Sistemlerinin Kapsayıcı ve Eşitlikçi Toplumların Temelini İnşa Etmesini Sağlamak" teması ele alınacak.

Paralel oturumlarda ayrıca "Tüm İnsan Perspektifinde Eğitimde Eşitlik ve Kapsayıcılık" konusu tartışılacak.

Bakan Özer, paralel oturumun ardından "Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim: Yeni Sınamalar için Yeni Politikalar" temalı öğle yemeğine, "Eğitim Hayatını Çalışma Hayatıyla Uyumlu Hale Getirmek" temalı ikinci paralel oturuma ve "Eğitim Yoluyla Eşitlikçi Toplumlar İnşa Etmek" başlıklı bildirinin kabul edileceği kapanış oturumuna katılacak.