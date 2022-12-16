Özyeğin Üniversitesi, Panagia Paramythia Kilisesi’nin restorasyonuna başlayacak

Özyeğin Üniversitesi, İstanbul'un Fener Mahallesi’ndeki tarihi Panagia Paramythia Kilisesi'nin restorasyonunun açılışını törenle yaptı. Proje, ABD Büyükelçileri Kültürel Mirası Koruma Fonu'nun (AFCP) desteğiyle yürütülüyor. Ev sahipliğini Özyeğin Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Aslıhan Ünlü'nün üstlendiği etkinliğe ABD Başkonsolosu Julie Eadeh da katıldı.

Üç yıl sürmesi beklenen proje, kilise yapısının 3 boyutlu modelleme ve analizinin yanı sıra bulguların daha geniş kültürel mirası koruma topluluğuyla paylaşılabilmesi için dijitalleştirme, bina duvarlarının korunması, acil durum konsolidasyonu, 50 yıl önce çıkan bir yangında hasar gören çatı yapısının tasarımı ve restorasyonunu içeriyor. Panagia Paramythia Kilisesi, proje tamamlandığında toplantı, konser, fuar gibi etkinlikler için de kullanılabilecek bir Kültür Merkezi olacak ve tüm Fener sakinlerini bir araya getirecek. Başkonsolos Julie Eadeh, Panagia Paramythia projesini “ABD'nin kültürel mirasa ve kültürel çeşitliliğe saygı taahhüdünün bir örneği olduğu kadar, kamu yararına araçlar olarak eğitim ve teknolojiyi teşvik etme taahhüdümüzün bir örneğidir.” olarak tanımlıyor.

Panagia Paramythia Rum Ortodoks Kilisesi

Panagia Paramythia Rum Ortodoks Kilisesi, 20. yüzyılın ortalarına kadar ağırlıklı olarak şehrin Rum cemaatinin yoğun olarak yaşadığı İstanbul'un Fener semtinde yer almaktadır. Kilise, şu anda Vatopedi Manastırı'nda (Athos Dağı, Yunanistan) bulunan mucizevi 9. yüzyıl başı Meryem Ana ikonasına adanmıştır. “Taziye" anlamına gelen "Paramythia" ithafı, mucizevi kabul edilen bu ikona atıfta bulunmakta olup Doğu Ortodoks ayin takviminin 21 Ocak'ında gerçekleştirilen bir kutlamayla ilişkilendirilmektedir.

Panagia Paramythia Kilisesi 1578 yılında inşa edilmiştir. Patrikhanenin Theotokos Pammakaristos Kilisesi'nden çıkarılmasından sonra, 1587'de Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi burada barındırıldığı için özel bir tarihi öneme sahiptir. Kilise, 1597 yılına kadar patriklik merkezi olarak kullanılmıştır.