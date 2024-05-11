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Proje okullarına öğretmen atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atama sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
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MEB'den yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması için başvuru şartlarını taşıyan öğretmenlerin 3-6 Mayıs tarihleri arasında yaptıkları başvurular sonuçlandı.

Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 1 Temmuz'dan itibaren yapılacak.

Sonuçlara, bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.