ROBOKOD çocuklara kodlama öğretiyor

22 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu’nda 8 hafta süren eğitimlere katılan 30 öğrenci düzenlenen sertifika töreniyle sertifikalarını aldı. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman, Okul Müdürü Avni Korkmaz ve okul personeli katıldı.

Törende konuşan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, projenin iki otobüsle hizmet verdiğini hatırlatarak, “Okulumuz böyle bir projede yer aldığı için çok şanslı. Burada çocuklarımızın ufkunu açmak adına Robotik Kodlama ve Yazılım eğitimleri veriliyor. Çocuklarımız bu otobüsler sayesinde hayal ettikleri projeleri hayata geçirme şansı ve içlerindeki cevherleri açığa çıkarma imkânı buluyor” dedi.

Yarıyıl tatili boyunca 2 adet Robokod eğitim aracı Merinos Parkında eğitim verecek. Hafta içi 5 gün boyunca her gün 1,5 saat sürecek olan eğitimler tamamen ücretsiz.