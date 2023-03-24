Sabancı Üniversitesi afete karşı farkındalık semineri başlatıyor

Sabancı Üniversitesi, yaşanan deprem felaketinin ardından afet risk yönetimi ve afet sonrası müdahale yönetimleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla yeni bir seminer dizisi başlatıyor.

“Toplum ve Afet Risk Yönetimi” adıyla düzenlenecek ve 8 hafta sürecek olan seminer programının ilki 28 Mart 2023, Salı günü, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu Nasuh Mahruki’nin katılımıyla gerçekleşecek.

Sabancı Üniversitesi, afet risk yönetimi ve afet sonrası müdahale yönetimi konularında yeni bir seminer dizisine başlıyor. “Toplum ve Afet Risk Yönetimi” adıyla düzenlenecek seminerlerde deprem afetinin yarattığı toplumsal, psikolojik ve ekonomik etkileri ele alınacak; yönetimsel ve organizasyonel konularda yeni açılımlar üzerinde durulacak. Bu seminerlerle, doğru sorun tespitleriyle bu alanda oluşabilecek çözümlere de katkı sunulması hedefleniyor.

Seminerler 8 hafta sürecek

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimler Fakültesi tarafından koordine edilecek seminer dizisi 8 hafta sürecek. Seminer dizisinin ilki, 28 Mart 2023, Salı günü, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu Nasuh Mahruki’nin katılımıyla gerçekleştirilecek. Cenk Alper "1999 ve 2023 yılı Deprem Acil Durum Yönetimi Deneyimlerimiz, Öğrenimlerimiz" başlığıyla, Nasuh Mahruki ise “Türkiye’nin Deprem Gerçeği” başlığıyla birer konuşma yapacak.

Sabancı Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsü Sinema Salonu’nda düzenlenecek seminerler canlı olarak üniversitenin Youtube kanalından takip edilebilecek.