Sabancı Üniversitesi, FT Executive MBA 2025 listesinde 48. sıraya yükseldi

Financial Times tarafından her yıl açıklanan Executive MBA (EMBA) 2025 dünya sıralaması yayımlandı. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, bu yılki listede 48. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. 2023 yılında 81. sırada bulunan fakülte, iki yıl içinde 33 sıra birden yükseldi. Böylece Sabancı Üniversitesi, Türkiye’den ilk 50’de yer alan tek işletme okulu olma unvanını kazandı.

Sıralamaya yalnızca AACSB veya EQUIS akreditasyonuna sahip işletme okulları dahil edildi. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi, bu kapsamda uluslararası rekabette güçlü bir konum elde etti.

Sabancı Üniversitesi’nin EMBA programı, maaş artış oranı, kariyer gelişimi, mezun ağı ve doktora derecesine sahip öğretim üyesi oranı gibi kritik başlıklarda Türkiye’de birinci sıraya yerleşti. Kadın öğrenci oranı ve Danışma Kurulu'nda kadın üye temsili açısından da dikkat çekici bir konumda yer aldı.

(Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker)

Fakülte ayrıca sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları sayesinde karbon ayak izi sıralamasında da Türkiye’nin lideri oldu. Bu sonuç, akademik başarının yanı sıra çevresel sorumluluk ve toplumsal etki hedeflerinin de giderek güçlendiğini ortaya koydu.

Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, başarıyı “uluslararası standartlarda eğitim kalitesinin tescili” olarak nitelendirdi. Toker, “Bu sonucu bir varış noktası değil, devam eden bir yolculuğun önemli bir durağı olarak görüyoruz. Küresel ölçekte daha yenilikçi ve etkili bir işletme okulu vizyonuyla ilerleyeceğiz” dedi.