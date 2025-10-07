Sabancı Vakfı’ndan üniversite öğrencilerine aylık 9.000 TL burs

Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için üniversite öğrencilerine yönelik burs programını duyurdu. Vakıf, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere 10 ay süreyle aylık 9.000 TL tutarında karşılıksız burs sağlayacak.

Program kapsamında yer alan bursların geri ödemesi yok; mezun bursiyerler ise isteğe bağlı olarak mentorluk yapabiliyor. Sabancı Vakfı yetkilileri, vakfın bugüne kadar 51 yılda 55 binden fazla öğrenciye burs imkânı sunduğunu belirtti.

Başvurular 17 Ekim 2025 tarihine kadar üniversitelerin burs ofisleri ve Sabancı Vakfı’nın resmi internet sitesi (www.sabancivakfi.org) üzerinden takip edilebiliyor. Detaylı bilgi ve başvuru soruları için burs@sabancivakfi.org adresine e-posta gönderilebiliyor.

Vakıf, ayrıca Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İller Bursu ve Engelli Öğrenciler Bursu gibi özel programlarla yeni kayıt yaptıran öğrencileri de destekliyor. Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler arasında Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İTÜ, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, ODTÜ ve Yıldız Teknik yer alıyor.