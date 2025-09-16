Sabancı Vakfı’nın burs başvuruları başladı (Başvuru şartları neler?)

Sabancı Vakfı, 2025-2026 eğitim yılında da üniversite öğrencilerine burs desteğini sürdürüyor.

Kuruluşundan bu yana 55 binin üzerinde karşılıksız burs imkânı sunan Vakıf, bu yıl da öğrencilerin yanında olacak.

Her yıl yaklaşık bin 500 öğrenciye burs sağlayan Sabancı Vakfı, Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul-Cerrahpaşa, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine kontenjan ayırdı.

Çukurova, Dokuz Eylül, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Marmara Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler, burs başvurularını www.microfon.com üzerinden yapabilecek. Diğer üniversitelerdeki öğrenciler için başvurular üniversitelerin burs birimleri tarafından kabul edilecek.

Burs ödemeleri Ekim-Haziran döneminde 10 ay süreyle yapılacak. 2025-2026 dönemi için burs tutarı eylül sonunda www.sabancivakfi.org adresinden açıklanacak.

Sabancı Vakfı’nın yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik dört farklı burs programı bulunuyor:

* Üniversiteye giriş bursu: Belirlenen taban puanları karşılayarak kontenjan ayrılan üniversitelere yerleşen öğrencilere veriliyor.

* Kalkınmada öncelikli iller bursu: 15 ilde ortaöğrenimini tamamlayan ve il birincisi olarak üniversiteye yerleşen öğrencilere sağlanıyor.

* Engelli öğrenciler bursu: Görme, işitme ve ortopedik engelli öğrenciler arasından en yüksek yerleştirme puanıyla üniversiteye giren 5’er öğrenciye veriliyor.

Detaylı bilgi için öğrenciler, üniversitelerin burs ofislerinden ya da burs@sabancivakfi.org adresinden bilgi alabilecek.