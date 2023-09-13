Sabancı Vakfı’nın Hatay'da inşaatını tamamladığı 3 okul eğitime başladı

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ilk ders zilinde öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitime kazandıran Sabancı Vakfı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 21 Haziran'da da Sabancı Lassa ve Sabancı Arsuz ortaokullarının inşaatlarını tamamlayarak 2023 -2024 eğitim öğretim dönemine hazır hale getirmişti.

"Okul inşa etmek sadece binadan ibaret değil"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler Sabancı, 6 Şubat'ta gerçekleşen büyük depremlerden hemen sonra bölgenin en önemli akut ihtiyaçlarını oluşturan konaklama ve hijyen konularında hızla aksiyona geçtiklerini ve depremden etkilenen vatandaşlar için imkanlarını seferber ettiklerini ifade etti. Sabancı açıklamalarını şöyle sürdürdü.

“Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda gördük ki en büyük ihtiyaçlardan biri okul. Vakfımızın 50 yıla yaklaşan geçmişinde eğitim, her zaman en önemli yapı taşlarından biri oldu. Bu hassasiyetimiz nedeniyle de hızla çalışmalara başladık ve depremden etkilenen iller arasında en yoğun öğrenci nüfusuna sahip Hatay için Hatay'a 3 ayda 3 okul diye yola çıktık.

Yaşadığımız felaketin üzerinden 7 ay geçmişken, Hatay'a kazandırdığımız okullarımızdan biri olan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eğitim öğretime başladığı gün, ilk ders zilinde burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bu sıralara ilk defa oturan öğrencilerin yanlarında olmak, bugünü onlarla paylaşmak için aylar öncesinden bugünü takvimlerimize kaydetmiştik. Çünkü bizim anlayışımıza göre okul inşa etmek sadece binadan ibaret değil. İşlerimizde her zaman pazar payından öte gönül payı için çalışırız.”

Hatay’da bir okul daha açılacak

Deprem bölgesindeki en önemli konuların başında çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması ve eğitimin kaldığı yerden devam etmesinin geldiğini vurgulayan Sabancı “Cumhuriyetimizin 100. yılında bizim bu konudaki görevimiz henüz bitmedi. Bu anlamda, Hatay'ın Hassa ilçesinde bir okul açılışı daha gerçekleştireceğiz. Ayrıca tüm Sabancı Topluluğu şirketlerimizin ve Vakfımızın güç birliğiyle sürdürdüğü, gönüllülük esasına dayanan ve her yıl büyüyen Cumhuriyet seferberliği kapsamında ekim ayında Hatay'a kazandıracağımız yenilikler de olacak” dedi.