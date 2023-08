“Senin hayallerin, senin üniversiten”

Takip Et

Dört farklı kıtada 39 ülkeye nitelikli yükseköğretim hizmetleri sunan ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile öğrencilerine uluslararası diploma eki (Diploma Supplement) sağlayan Anadolu Üniversitesi, öğrenci sayısı bakımından dünyanın mega üniversiteleri arasında yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi, Türk yükseköğretim sisteminin önemli kilometre taşları arasında yer almanın yanı sıra uluslararası alanda sürdürdüğü öğretim faaliyetleriyle de adından başarıyla söz ettiriyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin güncel eğitim teknolojileriyle çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir vizyonla yaşam boyu hizmetleri sunarak bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamaya odaklandığını söyledi. Üniversite tercihi yapacak öğrencilere çağrıda bulunan Erdal, “Uluslararası sıralamalarda dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, Türkiye’nin en önemli bilim, kültür ve sanat merkezlerinden birisi konumunda. Üniversitemiz, dünyanın en mutlu ve güvenli öğrenci kenti Eskişehir’de nitelikli eğitim hayatınızı aktif bir sosyokültürel yaşamla birleştirmeniz ya da Açıköğretim Sistemi üzerinden dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden eğitim alabilmeniz için siz değerli öğrencilerimizi bekliyor. Üniversitemiz örgün eğitim sistemi ile ilgili detaylı bilgilere 4 farklı dilde hizmet veren international.anadolu.edu.tr/en web adresinden, Açıköğretim Sistemi ile ilgili detaylı bilgiye ise anadolu.edu.tr/acikogretim web adresinden ulaşılabilmektedir. Hepinizi dünyanın en büyük eğitim ailesi olan Anadolu Üniversitesini tanımaya ve ailemizin bir üyesi olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Geniş burs imkanları

Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin Eğitimi Destekleme Vakfı Anadolu Üniversitesi Başarı Bursları kapsamında öğrencilerine, Anadolu Üniversitesi Rezidansı’nda eğitimöğretim hayatı boyunca ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/ yemek hizmetlerinden yararlanma ve nakdî destek gibi burs olanakları sağladığını aktardı. Erdal, “Bu imkânların yanı sıra özel yetenek sınavındaki başarıların esas alındığı “Anadolu Sanata Destek” bursları kapsamında öğrencilere birçok uluslararası sanat organizasyonuna 15.000 TL’ye kadar katılım desteği de sağlanıyor” dedi.

Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi

Yaşam Boyu Öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olma vizyonuna sahip olan Anadolu Üniversitesi’nin küresel ölçekli iletişim ağına ve iş birliklerine büyük önem vererek, öğrencilerine pek çok farklı uluslararası imkân sağladığını belirten Erdal, bu kapsamda Anadolu Üniversitesi’nin her yıl “Uluslararası Değişim Programlarına Katılan Öğrenci Sayısının En Yüksek Olduğu Üniversiteler” sıralamasında ilk beş üniversite arasında yer alma başarısı gösterdiğini kaydetti.

Zengin program çeşitliliği

Erdal, Anadolu Üniversitesi’nin hukuk, edebiyat, iktisat ve iletişim gibi sosyal bilimler alanı başta olmak üzere, tam akreditasyona sahip Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile sağlık bilimleri alanı, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Devlet Konservatuvarı ile sanat eğitimi alanında 59 lisans ve 14 ön lisans programıyla oldukça geniş bir program çeşitliliğine sahip olduğunu kaydetti.

Öğrencisinin en mutlu olduğu kent: Eskişehir

Eskişehir’in, yapılan araştırmalarda dünyanın ve Türkiye’nin en güvenli ve mutlu şehirleri sıralamasında ön sıralarda yer aldığını belirten Erdal, “Coğrafi olarak merkezî konumu ile Ankara, İstanbul gibi başlıca büyük şehirlere yakın olan ve bir öğrenci kenti olan Eskişehir, yapılan uluslararası araştırmalarda dünyanın ve Türkiye’nin en güvenli ve mutlu şehirleri listesinden ön sıralarda yer almaktadır. Eskişehir aynı zamanda öğrencilere her bütçeye uygun, farklı seçeneklerde konaklama ve yeme içme olanakları sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ayda 100’den fazla etkinlik

Anadolu Üniversitesi’nin öğrencilere, 61 ayrı öğrenci kulübü aracılığıyla aktif bir sosyal yaşam deneyimleme fırsatı sunduğunu belirten Erdal, şunları belirtti: “Öğrencilerimiz kampüste bulunan konser, sergi, sinema ve tiyatro salonlarında, açık ve kapalı spor tesislerinde her eğitim döneminde yüzlerce farklı kültür, sanat, spor etkinliğine ve bilimsel organizasyona katılabilmektedir. Üniversite yemekhanemizde öğrencilere kahvaltı, 4 çeşit öğle yemeği ve farklı bir menüde yine 4 çeşit akşam yemeği sunulmaktadır. 500 binin üzerinde basılı kaynağın yanı sıra ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanları üzerinden milyonlarca e-kaynağa da ulaşmanın mümkün olduğu Merkez Kütüphanemiz, 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet vermektedir.”

Dilediğin yerde, dilediğin zaman öğren

Açık ve uzaktan eğitimde 40 yılı aşan tecrübesiyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde ise 60’tan fazla ön lisans ve lisans programında 1 milyondan fazla öğrencini aktif olarak eğitim gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Fuat Erdal, “Açıköğretim Sistemi ile bireylerin dilediği yerden, dilediği zaman ve dilediği ortamda öğrenmeleri mümkün hale gelmiştir. Öğrencilere Anadolum eKampüs Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden her ders için onlarca ders malzemesi sunulmakta ve gerçekleştirilen canlı dersler ile de etkileşimli bir öğrenme ortamı yaratılmaktadır” diye konuştu.

Sınavsız ikinci üniversite fırsatı

Anadolu Üniversitesi’nin, üniversite eğitimini tamamlayan ya da üniversite de okumayı sürdürenler için ikinci üniversite fırsatı sunduğunu aktaran Erdal, “Açıköğretim Sistemi İkinci Üniversite Programları ile kariyerinde yükselme, merak ettiğin bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme şansı ellerinde. Bir üniversiteden mezun ya da halen okumakta olanlar, giriş sınavsız olarak Açıköğretim Sisteminden diledikleri programa kayıt yaptırabiliyor” dedi. Fuat Erdal, açıklamasında şunları kaydetti: “Açıköğretim Sistemi diplomalarının örgün program diplomalarından denklik açısından bir farkı bulunmamaktadır. Açıköğretim Sistemi mezunları da Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) üzerinden diploma eki (Diploma Supplement) alabilmektedir. Bunların yanı sıra mezunlarımız diplomalarını dijital olarak ve karekod içerecek şekilde dünyanın her yerinde her an ulaşılabilir biçimde alabilmektedir.”