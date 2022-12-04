Sesim Resim Sergisi, Marmara Park AVM’de ziyaretçilerle buluşuyor

ECE Türkiye, aynı zamanda toplumdan aldığını topluma geri verme ilkesiyle sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek amacıyla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına hayata geçirilen ve Mayıs ayından bu yana firmanın yönetim portföyündeki 7 AVM’de sergilenen ‘Cenk Yüksel - Sesim Resim Sergisi’nin son durağı, zengin marka karması, göz alıcı mimarisi ve hayata geçirdiği sıra dışı etkinliklerle ziyaretçilerine bambaşka bir dünyanın kapılarını açan Marmara Park AVM oluyor.

TEGV’de nitelikli eğitim desteği alan çocukların ve eğitim gönüllülerinin hikâyelerinin sanatçı Cenk Yüksel tarafından resme dökülmesiyle oluşturulan ‘Sesim Resim Sergisi’ son olarak, Türkiye’nin uzay temalı ilk alışveriş merkezi olan Marmara Park AVM’de ziyaretçilerle bulaşacak. 21 Kasım’da açılışı gerçekleşen sergi, 16 Aralık Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. Organizasyonunu DB Positive’nin üstlendiği sergide yer alan tabloların hikâyeleri Arif Pişkin, Cem Davran, Ceyda Düvenci, Eda Erdem, Emre Kınay, Sunay Akın, Umut Oğuz, Yetkin Dikinciler, Zeyno Eracar ve Ziynet Sali tarafından seslendirildi. Ziyaretçiler, bu hikâyeleri resimlerin altına yerleştirilen kare kodlar aracılığıyla ünlü isimlerin sesinden dinleme imkânı buluyor. Sergideki tabloların satışından elde edilecek gelirin TEGV’e bağışlanmasıyla daha fazla çocuğun nitelikli eğitimle buluşmasına destek olunması hedefleniyor.

“Çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasına destek oluyoruz"

Marmara Park AVM Müdürü Zehra Tümkaya, hikâyeyi, resmi, sesi ve dijitali buluşturan ‘Sesim Resim Sergisi’nin bu özellikleri ile çağı yakalayan çok farklı bir proje olduğunu; aynı zamanda sağladığı sosyal fayda ile de gönüllere hitap ettiğini söyledi. Alışveriş merkezlerini bir platform olarak gördüklerini; bu ve benzeri birçok projede sanatı ziyaretçileriyle buluşturduklarını belirten Tümkaya, “Türkiye’nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan TEGV, kurulduğu günden itibaren eğitimde fırsat eşitliği için çalışmalar yapıyor. Sergideki eserlerin satışından elde edilecek gelir de TEGV çocuklarının nitelikli eğitim almasına destek olmak için kullanılacak. Sergi, 16 Aralık’a kadar alışveriş merkezimizde ziyaret edilebileceği gibi, sanat severler tabloları Fraksiyon Yayınları’nın internet sitesinden de satın alabilecek. Sanatçı Cenk Yüksel’in Sesim Resim projesi, bugüne kadar ECE Türkiye AVM’lerinde binlerce kişiye ulaştı. Biz de Marmara Park AVM ailesi olarak, çocuklarımızın nitelikli eğitimle buluşmasına destek olduğumuz için çok mutluyuz” dedi.