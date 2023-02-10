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Son Dakika... Depremin ardından 2023 LGS ve YKS için yeni karar

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır" dedi.

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Son dakika gelişmesi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu yıl yapılacak LGS ve YKS’ye ilişkin alınan yeni kararları açıkladı. Açıklamaya göre, bu yıl LGS’ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından, YSK’ye girecek öğrenciler de 12. sınıfın ikinci dönem konularından sorumlu tutulmayacak.

Özer, "Bu yıl LGS’ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız" dedi.

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