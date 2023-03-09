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Son dakika gelişmesi: KYK yurt ücretleri iade edilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK yurtlarında 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyen öğrencilerin, ücretlerinin iade edileceğini söyledi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 20 Şubat 2023 tarihine kadar olan dönem için KYK yurt ücreti ödeyen öğrencilerin ücretlerini iade edecek.

Açıklama Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi.

Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, GSB Yurtlarımızda 20 Şubat tarihine kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor. 20 Şubat itibarıyla yurtta kalan gençlerimiz ücret ödemeye devam edecek olup depremzede öğrencilerimiz ise hiçbir ücret ödemeyecektir" ifadelerini kullandı.

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