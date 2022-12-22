Taliban'ın kızların eğitim hakkını kaldırmasına BM’den tepki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında, bu uygulamanın Afganistan'daki kadın haklarına vurulmuş kaba bir darbe olduğunu belirterek kararın, "tüm ülke için üzücü bir gerileme" teşkil ettiği vurgusunu yaptı.

Kadınların sosyal hayattan sistematik bir şekilde dışlanmasının dünyadaki yenilik ve gelişmelere ters düştüğünü kaydeden Türk, çok sayıda doktor, öğretmen ve hukukçu adayı olabilecek kadınların emeğinin ziyan edildiğinin altını çizdi. Taliban yetkililerine bu karardan dönme çağrısında bulunan Türk, "Kadınların eğitime her seviyede ve ayrımcılığa uğramadan erişimi, temel ve sorgulanamaz bir haktır." ifadesine yer verdi. Taliban yönetimi önceki gün, Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını bildirmişti. Dışişleri Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada Afganistan’da yükseköğretimde kız öğrencilere getirilen eğitim yasağına ilişkin kararı üzüntü ve endişeyle karşıladığını bildirdi.