Ticaret Bakanlığı’ndan yeni eğitim yılı öncesi okul ürünlerine sıkı denetim

2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Ticaret Bakanlığı ekipleri, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül’de başlayacak yeni eğitim yılı öncesinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ankara’da yapılan kontrollerde, kırtasiyelerde satılan ürünlerin hem fiyat etiketleri hem de güvenlik kriterleri incelendi.

Öğrenciler tarafından en çok kullanılan kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünler mercek altına alındı. Ekipler, etiket ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol etti.

Fiyat ve menşe incelemesi

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerde fiyat, menşe bilgisi ve fiyat değişim tarihlerini tek tek kontrol ettiklerini belirtti. Ürünlerin Türkiye’de üretildiği durumlarda yerli üretim logosunun bulunup bulunmadığı da incelendi.

Kriterlere uymayan veya kurallara aykırı ürünler için tutanak tutuldu. Bakanlık, bu ürünler için ürün başına ceza uygulandığını duyurdu.