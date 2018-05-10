Tink’te ortaokul sınıfları eğitime başlıyor

10 Mayıs 2018

Dijitalleşen dünyada yaşam tarzları gibi iş yapış şekilleri de değişiyor. Artık kodlama, 3D, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi kavramlar hayatımızın her alanına yayılmış durumda. Dijital okuryazarlık her geçen gün daha fazla önem kazanırken, Türkiye’de girişimcilik ekosistemi de durdurulamaz bir hızla büyüyor. Türkiye’nin ilk ve tek teknoloji koleji Tink, böyle bir değişim ve dönüşümün içinde eğitim sisteminde öncü bir modele imza atıyor.

Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), uygulamalı müfredatı ile lise eğitiminin yanı sıra Eylül 2018 tarihinden itibaren ortaokul eğitimi de verecek. Henüz ortaokul çağındaki öğrencilerin Endüstri 4.0’a hazırlanarak ileride geleceğin mesleklerinde uzmanlaşmaları ve teknolojiye yön verecek girişimlere imza atmaları amaçlanacak.

Tink’in alanında uzman ve yenilikçi öğretmenleri, Tink yaklaşımı çerçevesinde, öğrencilerin yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmelerini, takım çalışmasını ve yaşam becerilerini geliştiriyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerini odağa alırken inovasyon ve girişimcilik için fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiği içeren branşlararası İngilizce dersler veriliyor. Ayrıca İngilizce dil dersleri anadili İngilizce olan öğretmenler tarafından veriliyor. Tink, kişiselleştirilmiş eğitim ile yetkinliklere ve önceliklere uygun programlar hazırlayarak öğrencilerin daha büyük hedefler belirlemelerine yardımcı oluyor.

Tink’te öğrenciler yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerini de öğreniyor

Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli, erken yaşta benimsenen yetkinliklerin çocukların geleceklerini şekillendirdiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüzde ülkelerin sermayesi para değil insan kaynağıdır ve bugün eğitim sisteminde bütün dünya dijital devrime nasıl ayak uyduracağını konuşuyor. Bizim de eğitimciler olarak değişen dünyaya ayak uydurmamız, küreselleşme, mesleki çok yönlü bakış, girişimcilik ve teknoloji gibi alanlardaki çeşitli yetkinlikleri çocuklarımıza erken yaşlarda aktarmamız gerekiyor. Biz Tink olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz ve ikinci senemize adım atarken ortaokulumuzu da açarak ailemizi büyütüyoruz.”

Bilgisayarı sadece oyun oynamak için değil, erken yaşlardan itibaren bir üretim aracı olarak kullanan çocuklar yetiştirmemiz gerektiğini belirten Zeynep Dereli şu noktalara dikkat çekti: “Çocuklarımız artık teknolojiyle iç içe büyüyor. Ancak doğru yönlendirilmeleri ve teknolojiye bilinçli bir şekilde yaklaşmaları son derece önemli. Bu nedenle teknoloji alanındaki doğal yeteneklerini etkinlikler ve oyunlar ile kendi gelişimleri için kullanan ortaokul öğrencileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Google, Intel, iyzico, Zorlu gibi birçok iş ortağımızla birlikte hareket ederek geniş kapsamlı programlar oluşturuyoruz. Düzenli çalışma alışkanlığı kazanmış, çeşitli projeler aracılığıyla ekip çalışması yetkinliklerini geliştirilmiş bireyler olarak onları yarınlara hazırlıyoruz.”

Ortaokul öğrencileri için erken kayıt dönemi 31 Mayıs’ta sona eriyor

Tink’in Sancaktepe’deki uygulamalı ve teknoloji ağırlıklı eğitim modeline uygun şekilde tasarlanan binasında teknolojiyle üretimi deneyimleme imkanı sunan tam donanımlı 44 derslik ve 10 laboratuvar bulunuyor. 8.800 metrekarelik kapalı alana ve 1.056 öğrenci kapasitesine sahip olan kampüste aynı zamanda öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimine yönelik spor tesisleri ve sosyal alanlar da yer alıyor.