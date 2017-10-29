Tıp birincilerine mecburi hizmette kolaylık geliyor

29 Ekim 2017

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık Bakanlığına, tıp fakültelerini birincilikle bitirenlerin mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmaları için teklif sunuldu.

YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kurul tarafından tıp doktorlarının mecburi hizmet yükümlülükleriyle ilgili iyileştirme yapılması için Sağlık Bakanlığına teklif sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, YÖK'ün teklifinde, tıp fakültelerini ilk sırada bitirenlerin mecburi hizmetlerini öncelikli olarak kendi tercih ettikleri yerde yapmalarının öngörüldüğü bildirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın Sağlık Bakanı Sayın Ahmet Demircan ile görüşerek teklifi ilettiği aktarılan açıklamada, "Sağlık Bakanı Demircan'ın konuya olumlu yaklaşarak başarılı tıp fakültesi öğrencilerinin bu başarılarını desteklemenin önemine vurgu yaptığı öğrenildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yapılan çalışmalarda tıp ve tıpta uzmanlık eğitimlerine ilişkin farklı konuların da masaya yatırıldığı ve iyileştirmelerin devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA