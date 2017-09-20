TKYD'nin yeni dönem eğitim programı belli oldu

20 Eylül 2017

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki en iyi uygulamaların hayata geçirilmesi misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)’nin yeni dönem eğitim programı açıklandı. TKYD, Eylül-Aralık 2017 dönemini kapsayan ve kurumsal yönetimin farklı alanlardaki uygulamalarına ilişkin konu başlıklarıyla kapsamlı bir içerik sunan eğitim programı ile mevcut ve gelecek nesil liderlerin kurumsal yönetimde yetkinleşmesini amaçlıyor.

TKYD’den yapılan açıklamada, “Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulmuş yönetimlere sahip kuruluşlar, riskleri öngörebilir ve çok sesliliğin getirdiği avantajları kullanabilir. Kârlı büyüme ve sürdürülebilir başarı için gerekli koşul kurumsal yönetimdir. Nitekim kurumsal yönetim uygulamalarının yarattığı değerin önemini kavrandıkça, konuyu bir yönetim kültürü olarak ele alan aile şirketlerinin sayısı da artıyor. Bu doğrultuda biz de Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği olarak düzenlediğimiz ve büyük ilgi gören eğitim programlarımızla, şirketlerin kurumsal yönetim süreçlerinde yaşadıkları zorlukları aşmalarında profesyonel destek sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm paydaşlarımız için kurumsal yönetim konusunda yol gösterici olmaya devam edeceğiz” görüşlerine yer verildi.

TKYD Eğitim Takvimi

Eylül 2017:

Yönetim Kurulu Açısından Etik Sorumluluklar ve İtibar Yönetimi

Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin İyi Yönetim Uygulamaları

Şirketler Topluluğunda İlişkili Taraf İşlemleri

Ekim 2017:

Aile Ofisi, Veraset Planlaması ve Servet Yönetimi

Bağımsız Yönetim Kurulları Üyeleri İçin Yönetim Kurulu Üyeliği İhtisas Programı

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Mevzuatı: Uyum ve Gelişmeler

Şirket Stratejisi Oluşturma ve İletişimi

Kasım 2017:

Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Özel Durumlarda Yönetim Kurulunun Yükümlülükleri

Kurumsal Şirketlerde Uyum Riskinin Etkin Yönetimi

Private Equity’ler ve Start-up Şirketler için Kurumsal Yönetimin Önemi

Aralık 2017:

E-Genel Kurul Süreçleri: Mevzuat, İyi uygulamalar, Sık Yapılan Hatalar

Portföy Yönetim Şirketlerinin Yatırım Kriterlerinde Kurumsal Yönetim

Kişisel Verilerin Korunması ve Kurumsal Yönetim







Kaynak: AA