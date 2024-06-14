  1. Dünya Gazetesi
  2. Eğitim
  3. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı
Takip Et

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 18 Mayıs'ta düzenlenen 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/1) sonuçları açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-TR-YÖS/1 değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.