Türkiye’de bir ilk: 4 yıl önce gömülen 16 metrelik fin balinası öğrenciler tarafından bilimsel kazıyla çıkarılacak

Mersin Körfezi’nde 2021 yılında bir deniz aracının çarpması sonucu ölen 16 metrelik Fin balinası, gömüldüğü yerden çıkarılarak bilimsel araştırmalara kazandırılacak.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Canlıları Müzesi bahçesine gömülen balina, “Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor” adlı proje kapsamında bilimsel tekniklere uygun bir kazıyla gün yüzüne çıkarılacak.

Türkiye’de ilk kez öğrencilerle kazı yapılacak

MEÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, sürecin Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi:

“2021 yılında ölen Fin balinasını üniversitemizin müzesine getirmiştik ve gömmüştük. Artık çıkarma zamanı geldi. Türkiye’de ilk defa öğrencilerle birlikte bir deniz canlısı bilimsel kazı ile çıkarılacak.”

Kemikler numaralandırılarak çıkarılacak

Kazı sırasında iskelet, kafa bölgesinden başlanarak sırayla çene kemikleri, kafatası, kaburgalar, omurlar ve kuyruk kemikleri çıkarılacak. Tüm parçalar numaralandırılarak kayıt altına alınacak.

Prof. Dr. Ayas, yüzlerce öğrencinin projeye başvurduğunu belirterek, bu sürecin onlar için büyük bir deneyim olacağını ifade etti.

Müzede kalıcı eser olacak

Kazı 1-6 Ekim tarihleri arasında tamamlanacak. Parçaları çıkarıldıktan sonra birleştirilecek olan balina iskeleti, Mersin Üniversitesi Deniz Canlıları Müzesi bahçesinde sergilenecek.

Prof. Dr. Ayas, bu çalışmanın ardından müzede sergilenecek ilk balina iskeletine sahip olunacağını vurguladı:

“Kazı tamamlandığında iskelet müzemizin bahçesinde birleştirilecek. Hem öğrenciler hem de yerel ziyaretçiler için kalıcı ve etkileyici bir müze materyali kazandırmış olacağız.”