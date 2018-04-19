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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1'inci dönem yerleştirme sonuçları açıklandı. 

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS 1'inci dönem tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

Kaynak: AA

Son dakika ösym tus Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

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