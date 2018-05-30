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TUS'ta ek yerleştirmeler açıklandı

2018 TUS birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

TUS'ta ek yerleştirmeler açıklandı
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ÖSYM tarafından, 2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) birinci dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2018 TUS birinci dönem ek yerleştirme tercihleri sonrasında yapılan yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Kaynak: AA

Son dakika tercih TUS ek yerleştirme

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