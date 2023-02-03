Udemy'nin CEO'su: Zor durumlarla başa çıkma deneyimini önemsiyorum

Bu nedenle ekip liderlerinin seçimine özel önem verdiğini ifade ediyor.. Şubat ayı sonunda CEO’luk görevini Greg Brown’a bırakacağını açıklayan Coccari, bugüne kadar ekip oluştururken özellikle dikkat ettiği konuları ise şu şekilde paylaşıyor: “Belirli bir sektörde ve alanda deneyimden çok zor durumlarla başa çıkma deneyimine sahip olan ekip arkadaşları arıyorum.

İyi bir liderin her zaman nasıl gelişebileceğine dair önerileri anlamak ve duymak istemesi gerektiğini düşünüyorum. Rollerini ciddiye alan liderler istiyorum ama aynı zamanda her durumda- özellikle de işler inişli çıkışlı bir hal aldığında olumlu bir tutum geliştirebilen ekip arkadaşları arıyorum. Kendinize gülebildiğinizde diğerlerinin de zor durumların üstesinden gelmesine yardımcı olabileceğinize inanıyorum. Özellikle de günümüzün belirsiz ve inişli çıkışlı dünyasında...

Herkes öğrenmeye ve gelişmeye devam etme fırsatı bulabilmek istiyor. Liderlerin çalışanlarının becerilerini geliştirmesini bekliyorum. İşe alırken çok önemsediğim bir özellik."