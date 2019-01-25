Uludağ Üniversitesi, 13 firma ile proje geliştirecek

25 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - TÜBİTAK Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen imza törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, üniversite rektörleri, akademisyenler ve sanayi temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, hayata geçirilen 2244 programıyla birlikte üniversite-sanayi işbirliği kapsamında tarihi bir adımın atıldığını söyledi. Sanayi alanında ihtiyaç duyulan yüksek nitelikli insan kaynağının çözülmesi için hayata geçirilen proje ile 517 doktoralı öğrencinin destekleneceğini kaydeden Bakan Varank; “Sanayide nitelikli bilgiye dayanan katma değerli üretimi arttırmış olacağız. Program kapsamında 33 farklı üniversitenin, 77 farklı firmayla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı. Böylece 120 farklı projeyle, sanayimizin ihtiyaçları doğrultusunda 517 doktora öğrencisi yetiştirilecek” dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Türkiye’nin 2023 hedeflerine işaret ederek, “Yakın zamanda yaşanan cari açığın kapatılması da bir diğer hedefimizdir. Bu hedeflerimize ulaşabilmemiz için, ülkemizin orta yüksek teknoloji üreten ülke grubundan, yüksek teknoloji üreten ülke grubuna geçmesi zorunluluğu konusunda herkes mutabık. Daha fazla yüksek teknolojiye dönüşebilecek bilgiyi ve teknolojiyi geliştirebilecek nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Doktoranın ardından istihdam garantisi

Toplam 33 üniversitenin 77 farklı firma ile yaptığı 2244 Sanayi Doktora Projesi’ne 13 firma ile ortaklık yaparak katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da 3. Nesil Üniversite vizyonuyla bilimi sanayiyle buluşturabilmek için projeler ürettiklerini vurguladı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay; TÜBİTAK tarafından desteklenecek proje sayesinde 55 doktora öğrencisini 13 farklı alanda çalıştırabileceğiz. Öğrencilerimize aylık 4 bin 500 TL burs verilecek. Üstelik öğrencilerimiz doktoranın ardından çalıştıkları kurumda 3 yıl daha istihdam edilebilecek. Yükseköğrenime özendirme ve firmaların üniversitelerle işbirliğini geliştirmesi adına bu proje ile büyük bir açığın kapanacağına inanıyorum” diye konuştu.

Programa destek veren firmalar

TÜBİTAK 2242 Sanayi Doktora Programı’nda Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmaları Bursa Uludağ Üniversite ile işbirliği yaptı.