Uludağ Üniversitesi 4 bin 500 TL bursla doktora öğrencisi alacak

08 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin öncelikli alanlarında sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi işbirliğiyle yetiştirilmesine yönelik TÜBİTAK’ın başlattığı 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından 13 farklı Ar-Ge Merkezi ile 13 farklı faaliyet alanında 55 doktora öğrencisi yetiştirilecek.

Bahar Dönemi’nde öğrenci alımlarına başlayacaklarını açıklayan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay; “Sanayi kuruluşlarıyla öncelikli çalışma alanlarının tespiti için bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Gelen talepleri tespit ettik ve bu doğrultuda bir eğitim planı hazırladık. Kentimizin önde gelen 13 sanayi kuruluşu ile bu programları yürüteceğiz. 13 farklı disiplinde toplam 55 doktora öğrencisi alacağız. Başvuruları kabul olan ve programa dâhil edilen doktora öğrencilerine en fazla 4 yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine en fazla 5 yıl süreyle aylık 4 bin 500 TL burs verilecek” diye konuştu.

Bursiyerler en az 3 yıl firmada istihdam edilecek

Özel sektörde çalışanların da bu programa başvuru yapabileceğini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, alacakları burs miktarının ise aylık 800 TL olacağını söyledi. Bu programa başvuracak bursiyerlerin, başvuru yaptıkları firmada çalışıyor veya çalışacak olmaları şartını aradıklarını vurgulayan Ulcay; “Destek alan projelerde bursiyerlerin seçimi üniversiteler ve sanayi kuruluşları tarafından yapılacak. Bu öğrencilerin doktora öğrenimlerinin sonrasında sanayide istihdam edilmelerine yönelik 3 yıl boyunca istihdam desteği de sağlanacak. Öğrenciler, mezuniyet sonrası destek veren firmaların Ar-Ge merkezlerinde doktoralı araştırmacı olarak istihdam edilecekler. Ayrıca maaşlarının yüzde 40’ı TÜBİTAK tarafından ödenmeye devam edecek. Programa başvuracak öğrencilerde ise doktora programı için tezli yüksek lisans derecesi, bütünleşik doktora programı için lisans derecesi şartı aranıyor” dedi.

Doktora öğrencileri için deneyim fırsatı

Programdan yararlanacak öğrencilerin teorik eğitimin yanı sıra önemli kurumlarda pratik yapma fırsatını da elde edeceklerinin altını çizen Rektör Yusuf Ulcay; “Bursa’nın sektörlerinde en büyük 13 firmasıyla 13 farklı bilimsel alanda işbirliği yapacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak, ülkemizin gelecek vizyonuna yüksek eğitim sayısını arttırarak önemli bir katkıda bulunduğumuza inanıyoruz. Programa destek vererek 55 doktora öğrencimizi kapılarını açan Ermetal Otomotiv, Polyteks Tekstil, Grammer Koltuk Sistemleri, Emre Makine, Aktaş Hava Süspansiyonları, Korteks Mensucat, Sütaş Süt Ürünleri, TUSAŞ Motor, TUSAŞ Havacılık, Emko Elektronik, TOFAŞ Türk Otomobil ile B Plas firmalarının yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.