Uluslararası STEM Olimpiyatları Matematik Birincisi: Mert Çankaya

STEM Olimpiyatları'nda TED Ankara Koleji 11. sınıf öğrencisi Mert Çankaya matematik alanında dünya birincisi oldu.Toplamda 22 ülkeden 440 öğrencinin katıldığı etapta, matematik ve fen bilimleri derslerinin sınavları Leiden Üniversitesi’nde iki oturumda gerçekleştirildi. Her kategoride 40 çoktan seçmeli sorudan oluşan sınavda öğrencilere her kategori için 75 dakika süre verildi.

Sınava girmeyi düşünen öğrencilere çok çalışmalarını ve iyi hazırlanmaları önerisinde bulunan Çankaya, "Bu yarışma dünya çapında olduğundan hem üniversite başvurularında hem de iş hayatında onlar için referans olacaktır. Yarışmada aldığım sonucun benim de özgeçmişime katkıda bulunacağını düşünüyorum. Aileme, okuluma ve öğretmenlerime bana duydukları güven ve verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.