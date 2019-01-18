ULUTEK, Maker Çocuk Programları başladı

18 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - “Çocuklara en iyi karne hediyesi, ULUTEK Sömestr Maker Atölyesi” sloganıyla 21 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek iki haftalık programlardan, 5-14 yaş grubundaki öğrenciler yararlanabilecek.

ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Kanık, çocukların günümüzde vaktinin çoğunu tablet, telefon veya bilgisayar başında oyun oynayarak geçirdiklerini, bilim ve teknolojiye meraklı olanların ise projelerini uygulama yönünde yeterli imkân bulamadıklarına işaret etti. Kanık, “ULUTEK Maker Atölyelerinde öğrencilerin hem teknolojiyi kullanma hem de üretici olmaları yönünde programlarla tanıştırıp uygulama imkânları sunuyoruz. Amacımız çocukların teknoloji üretimi konusunda farkındalık sahibi olması, yeni fikirler ortaya çıkarması ve farklı atölye deneyimleri yaşayarak yetenekli yönlerinin ortaya çıkması, el becerilerini geliştirecek uygulamalar gerçekleştirmesidir” dedi.

Yazılımdan tasarıma kadar her alanda eğitim

ULUTEK Maker Çocuk Atölyesinde öğrenciler robotik, elektronik, lego robot, yazılım, arduino gibi teknoloji atölyelerine katıldıktan sonra kendi yetenek ve becerileri doğrultusunda kendilerine özgü projelerini gerçekleştirme imkânı bulabiliyor. Robotik atölyesinde her ders farklı bir robot projesi yapmayı, elektronik atölyesinde belli temalı devreleri, Arduino atölyesinde belirlenen projeleri yapmayı ve yazılım atölyesinde ise bilgisayarın çalışma, programlama mantığını ve kodlamayı öğrenecek.