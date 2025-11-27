UNICEF, MEB ve Rönesans Holding’den mesleki eğitimde güçlü iş birliği

UNICEF, Milli Eğitim Bakanlığı ve Rönesans Holding, gençlerin eğitimden iş hayatına geçişini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir iş birliği başlattı. Program, öğrencilerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun beceriler kazanmasını ve mezuniyet sonrası istihdam şanslarının yükseltilmesini hedefliyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi’nde iş başında eğitim

İş birliği kapsamında Rönesans Holding, Gaziantep Şehir Hastanesi’nin kapılarını mesleki eğitim alan öğrencilere açtı. Yazılım geliştirme, yiyecek-içecek hizmetleri, endüstriyel bakım-onarım, tesisat ve enerji sistemleri ile endüstriyel otomasyon teknolojileri gibi alanlarda 120 öğrenciye uygulamalı eğitim verilecek. Öğrenciler, haftada dört gün modern ve ileri teknolojiyle donatılmış bir ortamda eğitim alacak.

Öğretmenler ve müfredat da destekleniyor

Program yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere ve usta öğreticilere de katkı sunuyor. Koordinatör ve rehber öğretmenlerin teknik kapasiteleri güçlendirilecek, öğretim programları sektör ihtiyaçlarına uygun şekilde güncellenecek. Böylece sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hedefleniyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) paydaş olarak sürece katkısı, programın sürdürülebilirliğini güçlendiriyor. Rönesans Holding ile kurulan finansman çerçevesi, gençlerin beceri gelişimi ve istihdam hedefleriyle uyumlu bir yapı sunuyor.

“Gençlere umut ve fırsat sunuyoruz”

UNICEF, MEB ve Rönesans Holding yetkilileri, bu iş birliğinin mesleki eğitimde örnek bir model oluşturduğunu vurguladı. Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp, projenin yalnızca bir eğitim uygulaması değil, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşların birlikte yarattığı öncü bir model olduğunu belirterek, gençlere umut dolu bir gelecek sunmayı amaçladıklarını ifade etti.