Üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere 7 bin 500 lira destek

Kocaeli'ne bağlı Başiskele Belediyesi, ilçede ikamet eden ve bu yıl ilk kez üniversiteye yerleşen öğrencilere tek sefere mahsus 7500 lira nakdi destek vereceğini duyurdu.

Bu yıl 4'üncü kez verilecek destek için başvurular "genciala.basiskele.bel.tr" adresi üzerinden alınmaya başlandı. Başvurular, 12 Ekim Pazar günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

AÖF kapsam dışı

Destekten, velisi Başiskele'de ikamet eden, devlet üniversitelerinin veya vakıf/özel üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarına tam burslu olarak yerleşen ve kaydını yaptıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler faydalanabilecek. Açıköğretim, DGS, YÖS ve uzaktan eğitim programları ise destek kapsamı dışında tutulacak.

27 Ekim'de ödenecek

Başvuru ve gerekli belgelerin E-Devlet veya ÖSYM sistemi üzerinden barkodlu olarak temin edilmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruların değerlendirme sürecinin 13-22 Ekim tarihleri arasında yapılacağı, hak kazanan öğrencilerin hesaplarına destek ödemelerinin ise 27 Ekim Pazartesi günü yatırılacağı bildirildi.